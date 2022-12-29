Лобода показала подросшую дочь Тильду, отец которой, по слухам, Тилль Линдеманн

Украинская исполнительница Светлана Лобода показала свою наследницу Тильду на фото в соцсетях. Девочка заметно подросла.

Светлана Лобода поделилась фото со своей младшей наследницей Тильдой. Знаменитость продемонстрировала, как украшает елку вместе с дочкой.

Девочке совсем недавно исполнилось 4 года и она заметно повзрослела.

На снимке видно, что длинные волосы Тильды достают аж до поясницы. Мама и дочка обнимают наряженную елку.