Лобода показала подросшую дочь Тильду, отец которой, по слухам, Тилль Линдеманн
2022-12-29 17:54
Украинская исполнительница Светлана Лобода показала свою наследницу Тильду на фото в соцсетях. Девочка заметно подросла.
Светлана Лобода поделилась фото со своей младшей наследницей Тильдой. Знаменитость продемонстрировала, как украшает елку вместе с дочкой.
Девочке совсем недавно исполнилось 4 года и она заметно повзрослела.
На снимке видно, что длинные волосы Тильды достают аж до поясницы. Мама и дочка обнимают наряженную елку.
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Примечательно, что имя отца маленькой Тильды доподлинно неизвестно.
Говорят, что лидер группы "Rammstein" Тилль Линдеманн отец девочки. Никаких официальных подтверждений этой информации не было.
Опубликовано: Наталья Гончарова