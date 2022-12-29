Лобода показала подросшую дочь Тильду, отец которой, по слухам, Тилль Линдеманн

APS
2022-12-29 17:54

Украинская исполнительница Светлана Лобода показала свою наследницу Тильду на фото в соцсетях. Девочка заметно подросла.

Светлана Лобода поделилась фото со своей младшей наследницей Тильдой. Знаменитость продемонстрировала, как украшает елку вместе с дочкой.

Девочке совсем недавно исполнилось 4 года и она заметно повзрослела.

На снимке видно, что длинные волосы Тильды достают аж до поясницы. Мама и дочка обнимают наряженную елку.

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    Примечательно, что имя отца маленькой Тильды доподлинно неизвестно.

    Говорят, что лидер группы "Rammstein" Тилль Линдеманн отец девочки. Никаких официальных подтверждений этой информации не было.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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