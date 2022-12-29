Кадыров заявил о перевыполнения плана по мобилизации на 254%
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план по частичной мобилизации в России перевыполнен на 254%.
29 декабря глава чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии исключил возможность проведения новой мобилизации в Российской Федерации для участия в спецоперации по защите Донбасса.
Кадыров пояснил, что в ходе завершённых мобилизационных мероприятий план по призыву в ряды ВС РФ был перевыполнен на 254 процента, что свидетельствуют об отсутствии необходимости проведения второй волны мобилизации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...