Кадыров заявил о перевыполнения плана по мобилизации на 254%

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план по частичной мобилизации в России перевыполнен на 254%.

29 декабря глава чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии исключил возможность проведения новой мобилизации в Российской Федерации для участия в спецоперации по защите Донбасса.

Кадыров пояснил, что в ходе завершённых мобилизационных мероприятий план по призыву в ряды ВС РФ был перевыполнен на 254 процента, что свидетельствуют об отсутствии необходимости проведения второй волны мобилизации.