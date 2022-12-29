В России запретили использовать иностранные мессенджеры для предоставления услуг
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении услуг.
В частности, запрещается передача персональных данных через такие приложения, в том числе при выполнении государственного задания.
Запрет касается компаний с государственным участием и распространяется на финансовые организации.
Список таких иностранных мессенджеров будет составлен Роскомнадзором и опубликован на его сайте.
Опубликовано: Светлана Репина
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