В России запретили использовать иностранные мессенджеры для предоставления услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении услуг.

В частности, запрещается передача персональных данных через такие приложения, в том числе при выполнении государственного задания.

Запрет касается компаний с государственным участием и распространяется на финансовые организации.

Список таких иностранных мессенджеров будет составлен Роскомнадзором и опубликован на его сайте.