Ультраправые и ультраортодоксальные вошли в состав правительства Израиля, а спикером Кнессета стал гей

Израильские депутаты в четверг, 29 декабря, выразили доверие новому правительству Биньямина Нетаньяху, самому правому в истории страны.

63 депутата из 120 в Кнессете проголосовали за правительство нового премьера, сформированное его партией Ликуд, двумя ультраортодоксальными партиями и тремя ультраправыми партиями.

Впервые спикером Кнессета был избран открытый гей Амир Охана за него проголосовали 63 депутата, пять «против» и один воздержался при голосовании.

Таким образом, согласно протоколу, он становится третьим лицом страны после президента и премьер-министра.