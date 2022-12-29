Ультраправые и ультраортодоксальные вошли в состав правительства Израиля, а спикером Кнессета стал гей
Израильские депутаты в четверг, 29 декабря, выразили доверие новому правительству Биньямина Нетаньяху, самому правому в истории страны.
63 депутата из 120 в Кнессете проголосовали за правительство нового премьера, сформированное его партией Ликуд, двумя ультраортодоксальными партиями и тремя ультраправыми партиями.
Впервые спикером Кнессета был избран открытый гей Амир Охана за него проголосовали 63 депутата, пять «против» и один воздержался при голосовании.
Таким образом, согласно протоколу, он становится третьим лицом страны после президента и премьер-министра.
Опубликовано: Тарас Медведев
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