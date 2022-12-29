Алжир собирается привлечь туристов в Сахару и отменяет для них визы

Министерство внутренних дел Алжира объявило, что туристы, посещающие алжирскую Сахару, будут освобождены от предварительной визы.

Визу выдадут по прибытии в страну, например, в аэропорту.

Обратите внимание: эта мера касается только туристов, прибывающих на территорию в рамках пребывания, организованного реестровыми алжирскими туристическими агентствами.

Это послабление является частью мер, принимаемых государственными органами для развития туризма в Сахаре, говорится в пресс-релизе министерства.

Эксперты отмечают, что шаги по получению алжирской визы действительно утомительны, что ранее отвлекало туристов от посещения страны.