Алжир собирается привлечь туристов в Сахару и отменяет для них визы
Министерство внутренних дел Алжира объявило, что туристы, посещающие алжирскую Сахару, будут освобождены от предварительной визы.
Визу выдадут по прибытии в страну, например, в аэропорту.
Обратите внимание: эта мера касается только туристов, прибывающих на территорию в рамках пребывания, организованного реестровыми алжирскими туристическими агентствами.
Это послабление является частью мер, принимаемых государственными органами для развития туризма в Сахаре, говорится в пресс-релизе министерства.
Эксперты отмечают, что шаги по получению алжирской визы действительно утомительны, что ранее отвлекало туристов от посещения страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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