Кадыров признался, что не будет баллотироваться на выборах президента России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента России, невзирая на то, что имеет на это право.
29 декабря глава чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил о своём решении никогда не баллотироваться на выборах президента Российской Федерации.
Однако Кадыров отметил, что он, как и любой другой гражданин России, имеет полное право принимать участие в президентских выборах в соответствии с Конституцией РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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