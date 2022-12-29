Кадыров: Чечня выполнила план по мобилизации на 254%

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии сообщил, что мобилизация в регионе выполнена на 254%.

По его словам, желающих участвовать в боевых действиях много, в том числе из других регионов.

Кадыров рассказал, что из добровольцев собираются целые очереди. Он подчеркнул, что всех новобранцев одевают и обувают.

Они не сразу приступают к боевым действиям. Сначала их вводят в курс дела и обучают. Кадыров подчеркнул, что в Чечне есть все условия для подготовки.