ArmyTimes: США закупят для военных умные очки от Microsoft

Издание ArmyTimes сообщает, что в 2023 году власти США планируют закупить для военных 10 тыс. очков от Microsoft.

Речь идет об очках с функциями дополненной реальности. Закупки будут проводиться по программе, общий бюджет которой составляет 22 млрд долларов.

Очки выполняют функцию прибора ночного видения, беспроводной связи, обнаружения целей. Их будут использовать для миссий и тренировок.

Ранее сообщалось, что очки должны были поступить американским военным еще в 2021 году, но сроки перенесены на следующий год из-за технических проблем.