ArmyTimes: США закупят для военных умные очки от Microsoft
Издание ArmyTimes сообщает, что в 2023 году власти США планируют закупить для военных 10 тыс. очков от Microsoft.
Речь идет об очках с функциями дополненной реальности. Закупки будут проводиться по программе, общий бюджет которой составляет 22 млрд долларов.
Очки выполняют функцию прибора ночного видения, беспроводной связи, обнаружения целей. Их будут использовать для миссий и тренировок.
Ранее сообщалось, что очки должны были поступить американским военным еще в 2021 году, но сроки перенесены на следующий год из-за технических проблем.
Опубликовано: Светлана Репина
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