В Узбекистане 18 детей погибли, приняв индийский сироп от кашля

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что 18 детей умерли после употребления сиропа от кашля производства индийского производителя лекарств Marion Biotech.

Министерство заявило, что предварительные испытания показали, что партия лекарства содержит этиленгликоль, токсичное вещество.

Детям без назначения врача давали сироп «Док-1 Макс», говорится в сообщении.

Утверждение из Узбекистана прозвучало через несколько недель после того, как Гамбия также связала детскую смертность с сиропами от кашля, произведенными другой индийской фирмой.

Впервые о вреде детских сиропов заговорили осенью в Индонезии. В этой стране, также из-за содержания этиленгликоля в сиропе дети сначала начинали страдать почечной недостаточностью, а затем умирали.

По заявлениями индонезийских властей, речь идет о более чем 130 смертях.