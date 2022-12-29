Путин назначил послом России в Ливии Айдара Аганина

Владимир Путин своим указом назначил Айдара Аганина на пост посла России в Ливии.

29 декабря президент России Владимир Путин своим указом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, назначил на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Государстве Ливия Айдара Аганина.

Свободно говорящий на русском, английском, арабском и иврите Аганин находится на дипломатической службе с 1990 года, успев поработать в Ираке, Иордании и Соединённых Штатах.

В 2016-2019 годах был главой представительства России при Палестинской национальной администрации, после чего работал заместителем начальника Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.