Арест оппозиционного губернатора в Боливии вызвал протесты

В Боливии вспыхнули ожесточенные протесты после ареста влиятельного оппозиционного политика.

Луис Фернандо Камачо, правый губернатор провинции Санта-Крус, был задержан вооруженной полицией в ходе операции, которая, по словам его сторонников, напоминала «похищение».

Камачо возглавил протесты, которые привели к отставке левого экс-президента Эво Моралеса.

Губернатор является одним из самых противоречивых политиков в Боливии.

Опираясь на свою власть в Санта-Крус, самой богатой провинции Боливии, он руководил продолжительными и разрушительными акциями протеста против нынешнего левого правительства Луиса Арсе, а также бывшего президента Эво Моралеса.

Прокуратура заявила, что 43-летний Камачо был арестован в рамках расследования событий, приведших к отставке президента Моралеса с поста в 2019 году, которые она назвала «государственным переворотом».