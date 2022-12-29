Арест оппозиционного губернатора в Боливии вызвал протесты
В Боливии вспыхнули ожесточенные протесты после ареста влиятельного оппозиционного политика.
Луис Фернандо Камачо, правый губернатор провинции Санта-Крус, был задержан вооруженной полицией в ходе операции, которая, по словам его сторонников, напоминала «похищение».
Камачо возглавил протесты, которые привели к отставке левого экс-президента Эво Моралеса.
Губернатор является одним из самых противоречивых политиков в Боливии.
Опираясь на свою власть в Санта-Крус, самой богатой провинции Боливии, он руководил продолжительными и разрушительными акциями протеста против нынешнего левого правительства Луиса Арсе, а также бывшего президента Эво Моралеса.
Прокуратура заявила, что 43-летний Камачо был арестован в рамках расследования событий, приведших к отставке президента Моралеса с поста в 2019 году, которые она назвала «государственным переворотом».
Опубликовано: Тарас Медведев
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