Написавший музыку к «Сталкеру» и «Солярису» композитор Артемьев умер в 85 лет

29 декабря российский композитор Артемий Артемьев скончался на 86-ом году жизни.

Информационное агентство ТАСС уведомляет, что вечером четверга умер российский композитор Артемий Артемьев, который был доставлен в больницу в начале зимы из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Известно, что изначально Артемьев находился в среднем состоянии тяжести, однако позднее был переведён в отделение реанимации, где скончался.

Артемий Артемьев получил широкую известность после написания саундтреков к фильмам советского режиссёра Андрея Тарковского "Солярис" и "Сталкер".