Написавший музыку к «Сталкеру» и «Солярису» композитор Артемьев умер в 85 лет
29 декабря российский композитор Артемий Артемьев скончался на 86-ом году жизни.
Информационное агентство ТАСС уведомляет, что вечером четверга умер российский композитор Артемий Артемьев, который был доставлен в больницу в начале зимы из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Известно, что изначально Артемьев находился в среднем состоянии тяжести, однако позднее был переведён в отделение реанимации, где скончался.
Артемий Артемьев получил широкую известность после написания саундтреков к фильмам советского режиссёра Андрея Тарковского "Солярис" и "Сталкер".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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