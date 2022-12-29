Путин запретил иностранцам владеть крупными онлайн-площадками объявлений

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особые требования к владельцам сайтов по размещению объявлений с аудиторией от 100 тыс. пользователей в сутки.

Теперь такими площадками могут владеть только граждане России, у которых не имеется гражданства другого государства.

Кроме того, владельцами сайтов могут быть организации, которые находятся под контролем россиян, субъектов РФ или государства.

При этом владельцы сайтов должны предотвращать использование площадок для призыва к террору и размещения запрещенных материалов.