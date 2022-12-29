Система ПВО России сбила дрон ВСУ в Энгельсском районе Саратовской области
Российская система противовоздушной обороны перехватила российский беспилотник в небе над Энгельсским районом.
Вечером четверга губернатор Саратовской области Роман Бусаргин публично заявил, что сегодня российские системы ПВО оперативно перехватили ударный беспилотник вооружённых сил Украины в небе над Энгельсской областью. По данным Бусаргина, ВСУ пытались атаковать военный аэродром "Энгельс".
Известно, что накануне украинский ударный дрон смог поразить территорию "Энгельса", что привело к гибели трёх российских офицеров, занятых в области военной инженерии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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