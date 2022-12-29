В Санкт-Петербурге произошёл пожар в бизнес-центре «Берег»

Управление ГУ МЧС России по Петербургу сообщило о крупном пожаре в бизнес-центре «Берег» в Калининском районе Санкт-Петербурга.

В четверг вечером, 29 ноября 2022 года, пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу в официальном Telegram-канале сообщила о пожаре в Калининском районе города, вспыхнувшем в складском здании бизнес-центра «Берег».

Отмечается, что к ликвидации возгорания площадью 80 м2 от МЧС привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава, информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала.