Поджигатель гостиницы для украинских беженцев в Грос-Стремкендорфе причастен еще к 15 подобным преступлениям
Следователи в Ростоке изучают ряд правонарушений, совершенных предполагаемым поджигателем гостиницы для украинских беженцев.
Как оказалось, поджигатель причастен к пожару в каюте круизного лайнера Global Dream, строящегося в Висмаре, что подтвердили в четверг в штаб-квартире полиции Ростока. Кроме того, его подозревают в преступлении на сексуальной почве.
По предварительной информации, 32-летний поджигатель, которому уже вменили поджог гостиницы, также причастен к 15 подобным поджогам.
Как заявила прокурор, следственные действия продолжаются: «Только после их завершения может быть принято решение о достаточном подозрении, что является необходимым условием для предъявления обвинения», — отметили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, что гостиница с соломенной крышей в Грос-Стремкендорфе полностью сгорела в ночь с 19 на 20 октября. 14 украинских беженцев и трое их опекунов смогли выбраться из здания целыми и невредимыми.
Опубликовано: Тарас Медведев
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