Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля
Биньямин Нетаньяху в третий раз официально стал премьер-министром Израиля, возглавив новое правительство.
29 декабря Кнессет Израиля утвердил новое правительство с Биньямином Нетаньяху во главе, ставшим премьер-министром уже в третий раз за свою политическую карьеру.
Израильские средства массовой информации утверждают, что предшественник Нетаньяху Яир Липид покинул заседание Кнессета, не пожав новому премьер-министру страны руку.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...