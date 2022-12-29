Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля

APS
2022-12-29 19:53

Биньямин Нетаньяху в третий раз официально стал премьер-министром Израиля, возглавив новое правительство.

29 декабря Кнессет Израиля утвердил новое правительство с Биньямином Нетаньяху во главе, ставшим премьер-министром уже в третий раз за свою политическую карьеру.

Израильские средства массовой информации утверждают, что предшественник Нетаньяху Яир Липид покинул заседание Кнессета, не пожав новому премьер-министру страны руку.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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