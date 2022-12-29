На острове Борнео слон смертельно ранил погонщика
Слон смертельно ранил своего погонщика в заповеднике в штате Сабах в малайзийской части острова Борнео в день Рождества, сообщили в четверг смотрители парка.
49-летний Джо Фред Лэнсон выхаживал раненого теленка, когда один из содержащихся в неволе слонов внезапно и сильно ударил его в грудь, сообщил AFP директор парка Огюстин Тууга.
«Он скончался на месте», — добавил он.
Трагедия произошла 25 декабря в парке Лок Кави на острове Борнео.
«Это действительно несчастный случай. Мы собираемся провести расследование, чтобы установить причины смерти, заявил AFP федеральный министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Джафри Ариффин.
Парк стал убежищем для 16 слонов на Борнео, которые здесь находятся под угрозой исчезновения. Считается, что на всем острове осталось лишь 2000 особей, за которыми ухаживают шесть человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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