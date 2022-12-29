Центр контроля заболеваний ЕС назвал неоправданным тестирование туристов из Китая на Covid
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний назвал «неоправданным» скрининг на Covid путешественников из Китая.
«Страны ЕС имеют относительно высокий уровень иммунизации и вакцинации, а варианты, которые циркулирующие в Китае, уже циркулируют в ЕС», говорится в заявлении ECDC, объясняя, что такая мера не является необходимой на уровне Европейского Союза.
Для европейского агентства потенциальные инфекции, которые могут быть завезены, несопоставимы с теми, которые циркулируют ежедневно в ЕС.
В ECDC добавили, что системы здравоохранения теперь в состоянии справиться с болезнью.
Европейская комиссия созвала в четверг встречу, чтобы обсудить возможные меры реагирования для скоординированного подхода государств ЕС к вспышке случаев Covid в Китае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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