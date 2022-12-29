Центр контроля заболеваний ЕС назвал неоправданным тестирование туристов из Китая на Covid

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний назвал «неоправданным» скрининг на Covid путешественников из Китая.

«Страны ЕС имеют относительно высокий уровень иммунизации и вакцинации, а варианты, которые циркулирующие в Китае, уже циркулируют в ЕС», говорится в заявлении ECDC, объясняя, что такая мера не является необходимой на уровне Европейского Союза.

Для европейского агентства потенциальные инфекции, которые могут быть завезены, несопоставимы с теми, которые циркулируют ежедневно в ЕС.

В ECDC добавили, что системы здравоохранения теперь в состоянии справиться с болезнью.

Европейская комиссия созвала в четверг встречу, чтобы обсудить возможные меры реагирования для скоординированного подхода государств ЕС к вспышке случаев Covid в Китае.

