Казахстан будет прокачивать свою нефть в Германию по российскому нефтепроводу «Дружба»
Россия готова предоставить нефтепровод «Дружба» для транспортировки казахстанской нефти в Германию, заявил в четверг, 29 декабря, министр энергетики Александр Новак.
«Мы к этому нормально относимся, и если часть казахстанской нефти из Усть-Луги уходит в Дружбу, то это нормально», - отметил министр.
Германия и Польша объявили, что с января больше не будут использовать российскую трубопроводную нефть. Казахстан, по это причине предложили расширить свои поставки нефти.
По словам главы государственной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» Магсума Мирсагалиева, его компания готова с января отправить пробные поставки по трубопроводу «Дружба» в Германию на НПЗ PCK в Шведте. До недавнего времени НПЗ в Бранденбурге принадлежал российской нефтяной компании «Роснефть».
Опубликовано: Тарас Медведев
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