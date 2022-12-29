Кадыров объяснил, почему никогда не будет баллотироваться в президенты
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России.
Он отметил, что у него есть такое право, как и у любого другого гражданина Российской Федерации.
При этом Кадыров подчеркнул, что сейчас страной руководит дальновидный, сильный, талантливый, честный и порядочный человек.
По мнению чеченского лидера, управлять страной после такого человека практически невозможно.
Опубликовано: Светлана Репина
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