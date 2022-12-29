Кадыров объяснил, почему никогда не будет баллотироваться в президенты

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России.

Он отметил, что у него есть такое право, как и у любого другого гражданина Российской Федерации.

При этом Кадыров подчеркнул, что сейчас страной руководит дальновидный, сильный, талантливый, честный и порядочный человек.

По мнению чеченского лидера, управлять страной после такого человека практически невозможно.