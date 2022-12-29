Business Insider: в случае банкротства Twitter Илон Маск потеряет контроль над соцсетью
Издание Business Insider пишет, что в случае банкротства Twitter владелец компании Илон Маск потеряет контроль над ней.
Эксперты отмечают, что на этапе реорганизации кредиторы могут потребовать смены руководства.
Альтернативой в таких случаях является продажа активов новому покупателю. При этом приоритет отдается тем, кто владеет обеспеченным долгом компании.
Аналитики полагают, что держатели акций могут потерять стоимость капитала, если не смогут придумать, как его сохранить.
Опубликовано: Светлана Репина
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