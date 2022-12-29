ГБР Украины: экс-нардепа Жеваго отправили под экстрадиционный арест во Франции

APS
2022-12-29 21:30

ГБР Украины сообщило об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго судом во Франции.

29 декабря пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила о том, что французский суд принял решение об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго.

Отмечается, что миллиардер Жеваго будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче киевскому режиму.

Опубликовано: Диана Мудреченко







Новости СМИ2