ГБР Украины: экс-нардепа Жеваго отправили под экстрадиционный арест во Франции
ГБР Украины сообщило об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго судом во Франции.
29 декабря пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила о том, что французский суд принял решение об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго.
Отмечается, что миллиардер Жеваго будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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