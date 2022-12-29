Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном после спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нужно судить в Грозном.
По его мнению, это будет торжеством справедливости, которая невозможна в Киеве. Он также призвал побыстрее закончить с «этой нечистью».
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Путин в начале спецоперации поручил Кадырову убить Зеленского.
Эти утверждения опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Опубликовано: Светлана Репина
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