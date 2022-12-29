В Австрии призвали ввести обязательные тесты на коронавирус для прибывших из Китая
Депутат оппозиционной Социал-демократической партии Австрии Кристиан Дойч заявил, что в стране необходимо ввести обязательные тесты на COVID-19 для прибывших из Китая.
Он считает, что такие меры необходимо координировать с другими государствами Евросоюза.
Депутат напомнил, что сейчас есть риск появления новых штаммов, а в Китае отсутствуют прозрачные данные о распространении коронавируса.
Дойч подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Китае выходит из-под контроля и призвал австрийское правительство срочно принять меры.
Опубликовано: Светлана Репина
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