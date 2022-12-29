В Австрии призвали ввести обязательные тесты на коронавирус для прибывших из Китая

Депутат оппозиционной Социал-демократической партии Австрии Кристиан Дойч заявил, что в стране необходимо ввести обязательные тесты на COVID-19 для прибывших из Китая.

Он считает, что такие меры необходимо координировать с другими государствами Евросоюза.

Депутат напомнил, что сейчас есть риск появления новых штаммов, а в Китае отсутствуют прозрачные данные о распространении коронавируса.

Дойч подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Китае выходит из-под контроля и призвал австрийское правительство срочно принять меры.