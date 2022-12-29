Зеленский подписал закон «О медиа», запретив СМИ позитивно освещать действия России

APS
2022-12-29 21:44

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», запретив СМИ освещать действия России в позитивном ключе и усилив контроль правительства над прессой.

29 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», запрещающий СМИ давать позитивную оценку действиям России с целью её популяризации.

Согласно подписанному Зеленским закону, нарушившие установленные запреты украинские издания могут быть закрыты без соответствующего решения суда, что свидетельствует об усилении контроля государства над средствами массовой информации.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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