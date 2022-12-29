Боррель: снижение напряженности в Косово стало победой дипломатии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что напряженность на севере Косово снизилась, потому что дипломатия одержала победу.
Он приветствовал усилия по снижению напряженности в регионе и напомнил, что насилие не является решением ни в одной ситуации.
Боррель подчеркнул, что ситуация разрешилась благодаря усилиям президента Сербии Вучича и премьер-министра Косовой Курти.
Он также отметил совместную работу Евросоюза, США, международной миссии НАТО в Косово и Метохии KFOR.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...