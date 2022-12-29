Боррель: снижение напряженности в Косово стало победой дипломатии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что напряженность на севере Косово снизилась, потому что дипломатия одержала победу.

Он приветствовал усилия по снижению напряженности в регионе и напомнил, что насилие не является решением ни в одной ситуации.

Боррель подчеркнул, что ситуация разрешилась благодаря усилиям президента Сербии Вучича и премьер-министра Косовой Курти.

Он также отметил совместную работу Евросоюза, США, международной миссии НАТО в Косово и Метохии KFOR.