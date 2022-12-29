София вызывает посла России из-за скандала с директором Bellingcat

Ханс Кристиан Андерсен: малоизвестные факты жизни и творчества

Любимый сказочник взрослых и детей, датский прозаик и поэт, драматург. Все знают его бессмертные сказки, но мало кто знает о нем самом. Несколько любопытных фактов восполнят эти пробелы.

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