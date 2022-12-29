София вызывает посла России из-за скандала с директором Bellingcat

APS
2022-12-29 21:48

В четверг София вызвала посла России в знак протеста против неприемлемого объявления в розыск директора сайта журналистских расследований Bellingcat болгарина Христо Грозева.

«Попытка запугать гражданина Болгарии является посягательством на свободу слова», заявил премьер-министр Галаб Донев перед Советом министров.

При этом глава правительства Болгарии отметил, Грозеву ничего не угрожает в Болгарии.

В интервью двум болгарским телеканалам во вторник 53-летний Христо Грозев заявил, что его жизни угрожает опасность.

Опубликовано: Тарас Медведев







Новости СМИ2