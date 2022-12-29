София вызывает посла России из-за скандала с директором Bellingcat
В четверг София вызвала посла России в знак протеста против неприемлемого объявления в розыск директора сайта журналистских расследований Bellingcat болгарина Христо Грозева.
«Попытка запугать гражданина Болгарии является посягательством на свободу слова», заявил премьер-министр Галаб Донев перед Советом министров.
При этом глава правительства Болгарии отметил, Грозеву ничего не угрожает в Болгарии.
В интервью двум болгарским телеканалам во вторник 53-летний Христо Грозев заявил, что его жизни угрожает опасность.
Опубликовано: Тарас Медведев
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