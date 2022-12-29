Захарова прокомментировала борьбу с историческими памятниками на Украине
Российский дипломат Мария Захарова высказалась о борьбе киевского режима с историческими памятниками на Украине.
29 официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что политическое руководство Украины «продолжает последовательную линию на фальсификацию собственной истории, разрушение и подмену исторической памяти своего народа», уничтожая памятники, в частности монумент Екатерине II в Одессе.
Захарова подчеркнула, что эта «жалкая выходка безумствующих русофобов не изменит того факта, что именно Екатерине II Одесса обязана своим существованием», ввиду чего все попытки Киева переписать историю обречены на провал.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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