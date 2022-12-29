Российский дипломат Мария Захарова высказалась о борьбе киевского режима с историческими памятниками на Украине.

29 официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что политическое руководство Украины «продолжает последовательную линию на фальсификацию собственной истории, разрушение и подмену исторической памяти своего народа», уничтожая памятники, в частности монумент Екатерине II в Одессе.

Захарова подчеркнула, что эта «жалкая выходка безумствующих русофобов не изменит того факта, что именно Екатерине II Одесса обязана своим существованием», ввиду чего все попытки Киева переписать историю обречены на провал.