Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что власти США знают о том, что Владимир Зеленский разворовывает западную помощь.

29 декабря бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что Белый дом знает о разворовывании действующим президентом Украины Владимиром Зеленским многомиллиардной помощи Запада киевскому режиму.

Азаров убеждён, что политическое руководство США закрывают на это глаза «пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят – гробить страну, причинять ущерб России», отказываясь от мирного урегулирования конфликта на Украине.