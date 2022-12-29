Экс-премьер Украины Азаров: США знают, что Зеленский разворовывает западную помощь
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что власти США знают о том, что Владимир Зеленский разворовывает западную помощь.
29 декабря бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что Белый дом знает о разворовывании действующим президентом Украины Владимиром Зеленским многомиллиардной помощи Запада киевскому режиму.
Азаров убеждён, что политическое руководство США закрывают на это глаза «пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят – гробить страну, причинять ущерб России», отказываясь от мирного урегулирования конфликта на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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