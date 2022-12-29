Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался в возрасте 82 лет

Пеле долгое время находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Бразильский футболист скончался в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press.

30 ноября 2022 года легендарный Пеле в очередной раз был был госпитализирован. Причиной тому стал отек тела бывшей бразильской звезды. С тех пор весь футбольный мир внимательно следил за его состоянием здоровья.

29 декабря СМИ сообщили трагическое известие о смерти Пеле. Новость, появившуюся от журналистов, подтвердила дочь Пеле, которая поделилась трагической вестью в своей соцсети. Легендарный бразилец скончался в возрасте 82 лет.

Фанаты и эксперты считают Пеле одним из лучших игроков в истории этого вида спорта. Бразилец в основном ассоциируется с выступлениями на чемпионатах мира. Ему удалось завоевать этот титул трижды.

Пеле выиграл свой первый мундиаль всего в 17 лет. В день своего первого финала ЧМ против Швеции ему было всего 17 лет и 234 дня. В этом матче он сделал дубль и привел "Канариньос" к победе со счетом 5:2.

Всего за сборную Бразилии он сыграл 92 матча. Звезда сборной за это время забила 77 голов и сделала 32 результативные передачи. Только Неймар смог повторить его голевой успех. Он сделал это на чемпионате мира в Катаре, пока Пеле наблюдал за игрой с больничной койки.