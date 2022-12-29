МИД РФ выразило надежду на развитие отношений с Израилем

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что надеется на развитие отношений с Израилем после избрания Биньямина Нетаньяху на пост израильского премьера.

29 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что ведомство надеется на активное развитие и укрепление отношений Москвы и Тель-Авива в связи с формированием нового правительства Государства Израиль во главе с Биньямином Нетаньяху.

В ведомстве отметили, что Россия также рассчитывает на то, что конструктивное сотрудничество с Израилем внесёт существенный вклад в укрепление стабильности на Ближнем Востоке.