Легендарный футболист Пеле умер в 82 года от рака

Футболист Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием кишечника, и с 29 ноября находился в больнице.

На днях появилась информация о том, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. В связи с этим его перевели в палату паллиативной помощи.

26 декабря Пеле собрал членов семьи и близких людей, чтобы попрощаться со всеми.

Пеле – единственный футболист, которому удалось три раза выиграть чемпионат мира. Сборная Бразилии с его участием стала чемпионом мундиалей 1958, 1962, 1970 годов.