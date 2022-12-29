Легендарный футболист Пеле умер в 82 года от рака
Футболист Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием кишечника, и с 29 ноября находился в больнице.
На днях появилась информация о том, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. В связи с этим его перевели в палату паллиативной помощи.
26 декабря Пеле собрал членов семьи и близких людей, чтобы попрощаться со всеми.
Пеле – единственный футболист, которому удалось три раза выиграть чемпионат мира. Сборная Бразилии с его участием стала чемпионом мундиалей 1958, 1962, 1970 годов.
Опубликовано: Светлана Репина
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