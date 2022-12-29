Дочь Пеле Келли Насименту подтвердила смерть своего отца

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Келли Насименту подтвердила смерть своего отца.

29 декабря Келли Насименту в своих социальных сетях подтвердила информацию агентства «Ассошиэйтед Пресс» о смерти своего отца, 82-летнего бразильского футболиста Пеле.

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», – написала в своих социальных сетях старшая дочь трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле от первого брака с Роземери дос Рейс Шолби.