Захарова: демонтированные на Украине памятники вернутся на свои места

APS
2022-12-29 22:54

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова убеждена, что со временем демонтированные на Украине памятники вернутся на свои места.

Она напомнила, что речь идет о памятниках выдающимся российским деятелям. 

Захарова подчеркнула, что Одесса обязана своим существованием Екатерине II, памятник которой на днях был демонтирован. 

По ее словам, демонтаж памятника Суворову в Измаиле не изменит того факта, что город сохранялся и развивался, благодаря его победам.

Опубликовано: Светлана Репина







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