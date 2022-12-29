Захарова: демонтированные на Украине памятники вернутся на свои места
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова убеждена, что со временем демонтированные на Украине памятники вернутся на свои места.
Она напомнила, что речь идет о памятниках выдающимся российским деятелям.
Захарова подчеркнула, что Одесса обязана своим существованием Екатерине II, памятник которой на днях был демонтирован.
По ее словам, демонтаж памятника Суворову в Измаиле не изменит того факта, что город сохранялся и развивался, благодаря его победам.
Опубликовано: Светлана Репина
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