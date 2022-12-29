Зеленский подписал закон, запрещающий СМИ писать о действиях России в позитивном ключе
Президент Украины Владимир Зеленский подписан закон «О меди», согласно которому СМИ запрещается давать позитивную оценку действиям России.
Закон усиливает контроль государства над СМИ. Теперь их могут штрафовать и закрывать по решению Национального совета по телевидению и радиовещанию без решения суда.
Данным законом запрещены все российские телеканалы и медиаресурсы. Запрет распространяется на популяризацию деятельности органов власти РФ.
Ранее закон, принятый Верховной радой Украины, раскритиковали журналисты и правозащитники.
Опубликовано: Светлана Репина
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