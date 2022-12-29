В Израиле начались протесты против кабмина Нетаньяху, перекрыто главное шоссе Тель-Авива

APS
2022-12-29 23:04

В Тель-Авиве проходит акция протеста против нового правительства Израиля, которое возглавил Биньямин Нетаньяху.

Протестующие перекрыли одну из главных тель-авивских дорог – развязку возле небоскребов Азриэли. 

Участники акции протеста блокировали движение автотранспорта в обоих направлениях, устроив стихийное шествие.

Они выкрикивали обвинения в коррупции в адрес некоторых членов правительства. В основном в акции участвовали сторонники центристских и левых партий.

Опубликовано: Светлана Репина







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