Байден: США вместе с Израилем будут противостоять Ирану
Джо Байден заявил, что США будут взаимодействовать с новым израильским правительством в борьбе с угрозами со стороны Ирана.
Он сказал, что рассчитывает на сотрудничество с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Байден пообещал, что США и Израиль будут вместе реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются Ближний Восток и Израиль.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в обеспечении интеграции, безопасности и процветания на Ближнем Востоке.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...