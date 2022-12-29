Байден: США вместе с Израилем будут противостоять Ирану

Джо Байден заявил, что США будут взаимодействовать с новым израильским правительством в борьбе с угрозами со стороны Ирана.

Он сказал, что рассчитывает на сотрудничество с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Байден пообещал, что США и Израиль будут вместе реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются Ближний Восток и Израиль.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в обеспечении интеграции, безопасности и процветания на Ближнем Востоке.