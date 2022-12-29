Президент Молдовы Санду: необходимо развивать экономику перед кризисом следующего года

Президента Молдовы Майя Санду заявила о необходимости развивать экономику страны и повышать доходы населения.

По ее словам, это позволит менее болезненно преодолеть кризис в экономике в 2023 году.

Санду объяснила рост цены Молдове влиянием украинского конфликта. Она сказала, что власти не могут остановить рост цен на энергоресурсы, но могут повысить доходы населения.

Ранее бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что стране необходимо вести переговоры с Россией о поставках газа.