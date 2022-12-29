Мбаппе и Роналду почтили память легендарного футболиста Пеле

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду в своих социальных сетях почтили память ушедшего из жизни легендарного футболиста Пеле в возрасте 82 лет.

29 декабря французский нападающий Килиан Мбаппе в своих социальных сетях почтил память трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле, заявив, что его наследие никогда не будет забыто.

В свою очередь, португальский футболист Криштиану Роналду выразил соболезнования всей Бразилии в связи со смертью Пеле, отметив факт того, что простого «прощай» будет недостаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир.