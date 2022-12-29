Ермак заявил, что Зеленский должен идти на второй президентский срок
Глава ОП Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен вновь баллотироваться на выборах президента Украины.
29 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в официальном пресс-релизе выразил свою уверенность в том, что действующий глава украинского государства Владимир Зеленский должен пойти на второй президентский срок.
Ермак также утверждает, что Украина «получила лучшего президента за 30 лет», который ещё многое может сделать для украинцев, а также отметил, что Зеленский будет лично принимать решение об участии в президентских выборах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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