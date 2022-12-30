Миссия НАТО в Косово KFOR заявила о необходимости быстро и безопасно разобрать баррикады

Представители Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заявили, что баррикады на севере региона необходимо срочно разобрать.

В миссии отметили, что это нужно сделать надежным и безопасным методом без рисков и каких-либо инцидентов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что сербы начнут разбирать баррикады в Косово 29 декабря.

Вучич также отменил повышенную боеготовность сербской армии, которая была введена 26 декабря.