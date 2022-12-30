Миссия НАТО в Косово KFOR заявила о необходимости быстро и безопасно разобрать баррикады
Представители Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заявили, что баррикады на севере региона необходимо срочно разобрать.
В миссии отметили, что это нужно сделать надежным и безопасным методом без рисков и каких-либо инцидентов.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что сербы начнут разбирать баррикады в Косово 29 декабря.
Вучич также отменил повышенную боеготовность сербской армии, которая была введена 26 декабря.
Опубликовано: Светлана Репина
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