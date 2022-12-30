Экс-премьер Украины Азаров: США готовы терпеть разворовывание Зеленским помощи Киеву
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев разворовывает финансовую помощь Запада.
По его словам, в США знают об этом, но готовы терпеть подобное поведение, пока Зеленский выполняет поставленные перед ним задачи.
Азаров пояснил, что этим задачами являются причинение ущерба России. Он также отметил, что нынешние власти гробят Украину.
Он рассказал, что у Владимира Зеленского будут проблемы, если Конгресс США решит провести аудит помощи. По его информации, сумма хищения составляет около 20 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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