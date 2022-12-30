Экс-командующий американскими войсками Ходжес: системы Patriot хватит только для защиты Киева

APS
2022-12-30 01:59

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что системы противовоздушной обороны Patriot хватит только для защиты Киева.

Ходжес признал, что поставки таких систем Украине являются значительным шагом вперед в плане потенциала.

Однако даже защита одного города будет возможна только при условии, что Patriot сумеют интегрировать с имеющиеся системы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что комплексы Patriot войдут в новый пакет помощи Украине.

Опубликовано: Светлана Репина







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