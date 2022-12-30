Экс-командующий американскими войсками Ходжес: системы Patriot хватит только для защиты Киева
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что системы противовоздушной обороны Patriot хватит только для защиты Киева.
Ходжес признал, что поставки таких систем Украине являются значительным шагом вперед в плане потенциала.
Однако даже защита одного города будет возможна только при условии, что Patriot сумеют интегрировать с имеющиеся системы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что комплексы Patriot войдут в новый пакет помощи Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...