Издание Sohu пишет, что ракетный удар по Украине 29 декабря стал «подарком Зеленскому» в ответ на его слова о том, что Россию никто не боится.

На днях украинский президент заявил, что Киев помог Западу найти себя, и теперь никто не испытывает страха перед Россией.

Авторы материала отмечают, что вскоре после этого на Украине не смогли сосчитать количество ракет, выпущенных Россией.

В статье также сказано, что во многих городах пропали свет и водоснабжение, а значит, системы ПВО не справились со своими задачами.