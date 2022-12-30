Sohu: Зеленский получил «подарок от Москвы» после заявлений о том, что России никто не боится
Издание Sohu пишет, что ракетный удар по Украине 29 декабря стал «подарком Зеленскому» в ответ на его слова о том, что Россию никто не боится.
На днях украинский президент заявил, что Киев помог Западу найти себя, и теперь никто не испытывает страха перед Россией.
Авторы материала отмечают, что вскоре после этого на Украине не смогли сосчитать количество ракет, выпущенных Россией.
В статье также сказано, что во многих городах пропали свет и водоснабжение, а значит, системы ПВО не справились со своими задачами.
Опубликовано: Светлана Репина
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