Military Watch: ЗРК Patriot не принесут пользы Украине без американских специалистов

Издание Military Watch пишет, что зенитно-ракетные комплексы Patriot станут легкой мишенью, если США не отправят для их обслуживания своих специалистов.

Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину своих военных для работы с такими системами.

По мнению экспертов, без сопровождения специалистами из стран НАТО системы Patriot лишатся защиты.

Кроме того, США намерены передать Украине ограниченное количество батарей, которое не изменит ситуацию на поле боя.