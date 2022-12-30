Sensor Tower: Telegram обошел Instagram и Twitter по популярности в Европе

APS
2022-12-30 03:07

По информации аналитической компании Sensor Tower, в период с 2019 по 2022 год максимальный рост популярности среди мессенджеров продемонстрировал Telegram.

При этом Telegram уступает по количеству скачиваний TikTok  и WhatsApp, но превосходит Facebook , Messenger, Snapchat.

Telegram показал самый значительный рост среди мессенджеров в России, Франции и Турции. 

Аналитики также указывают на быстрый рост популярности мессенджера Signal, особенно в Германии и на Украине. 

Опубликовано: Светлана Репина







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