Sensor Tower: Telegram обошел Instagram и Twitter по популярности в Европе

По информации аналитической компании Sensor Tower, в период с 2019 по 2022 год максимальный рост популярности среди мессенджеров продемонстрировал Telegram.

При этом Telegram уступает по количеству скачиваний TikTok и WhatsApp, но превосходит Facebook , Messenger, Snapchat.

Telegram показал самый значительный рост среди мессенджеров в России, Франции и Турции.

Аналитики также указывают на быстрый рост популярности мессенджера Signal, особенно в Германии и на Украине.