Аналитик Саламе: Западу придется тратить больше денег на нефть из-за потолка цен

Эксперт в сфере энергетики Мамдух Саламе считает, что Западу придется тратить больше денег на покупку нефти из-за введения ценового потолка.

Он отметил, что найти альтернативу российской нефти будет непросто, и цены на такие энергоносители будут выше.

По его словам, Ни Россия, ни ОПЕК+ не будут продавать нефть по 60 долларов за баррель, если рыночная цена превышает 85 долларов.

Но западная экономика нуждается в нефти. При этом эксперт подчеркнул, что потолок цен повлияет даже на те страны, которые его не поддержали.