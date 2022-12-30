Аналитик Саламе: Западу придется тратить больше денег на нефть из-за потолка цен
2022-12-30 03:12
Эксперт в сфере энергетики Мамдух Саламе считает, что Западу придется тратить больше денег на покупку нефти из-за введения ценового потолка.
Он отметил, что найти альтернативу российской нефти будет непросто, и цены на такие энергоносители будут выше.
По его словам, Ни Россия, ни ОПЕК+ не будут продавать нефть по 60 долларов за баррель, если рыночная цена превышает 85 долларов.
Но западная экономика нуждается в нефти. При этом эксперт подчеркнул, что потолок цен повлияет даже на те страны, которые его не поддержали.
Опубликовано: Светлана Репина