Politico: Зеленский просил у Байдена ракеты ATACMS, но получил отказ

Издание Politico сообщает, что во время встречи с Байденом в Вашингтоне Владимир Зеленский просил ракеты ATACMS дальностью до 300 км.

Однако американский президент отказался предоставлять такие вооружения, чтобы не провоцировать конфликт с Россией.

Ранее The New York Times сообщало, что США отказались предоставлять Украине ракеты большой дальности, истребители и танки, о которых просил Зеленский.

Вместе с тем границы американской поддержки несколько сдвинулись в пользу Украины, поэтому у Киева есть шанс получить такую технику и вооружения.