Умер Пеле – легенда и настоящий король футбола

Перенесенная в сентябре 2021 года операция на рак толстой кишки не дала эффекта и все время до момента смерти Пеле был прикован к постели.

Яркая звезда бразильского футбола скончалась в больнице Бразилиа в окружении своих детей.

Пеле был не только легендой и недосягаемой звездой футбола, чьи финты и голы вошли в историю, он был деятельной натурой и пытался по-своему изменить мир к лучшему.

Он был послом ООН и ЮНЕСКО, лицом многих брендов, министром спорта. Его нес тало 29 декабря и ему было 82 года.